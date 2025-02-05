На видео попали сгоревшие в Подмосковье маршрутки

Появилось видео со сгоревшими маршрутками в Люберцах

Видео последствий пожара на стоянке маршруток в подмосковных Люберцах опубликовал Tegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по кадрам, автобусы были плотно припаркованы друг к другу на площадке, когда произошло возгорание. Большинство попавших на видео автомобилей выгорели полностью.

До этого сообщалось, что огонь охватил машины на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

В МЧС РФ заявили, что огонь охватил 400 квадратов стоянки и сгорели 30 машин. Позже в ведомстве рассказали, что пожар полностью ликвидирован. О пострадавших не сообщается.Причина пожара неизвестна.

До этого в Новой Москве подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами.

«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десёновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — сообщал Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что магазин автозапчастей сгорел дотла в Екатеринбурге и попал на видео.