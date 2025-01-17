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Военный автомобиль подожжен в Новой Москве

В Новой Москве неизвестные подожгли военный автомобиль
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Телеграм-канал «Baza»

В Новой Москве неизвестные подожгли УАЗ «Патриот» с военными номерами, сообщает Telegram-канал Baza.

«УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами стоял на парковке у дома в поселении Десёновское. В какой-то момент машина загорелась. Очевидцы увидели пожар и вызвали спасателей», — отмечается в сообщении.

В момент возгорания людей в военном автомобиле не было. На кадрах видно, что салон внедорожника полностью охвачен огнем. При этом непрерывно гудит автомобильный звуковой сигнал. В непосредственной близости от горящего УАЗа припаркован фургон «Газель», ветер несет пламя прямо на него. На месте происшествия собрались очевидцы.

До этого на Калужском шоссе в Новой Москве произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Инцидент произошел на 41-м километре трассы, рядом расположен город Троицк.

Ранее в Кирове на видео попала погоня трех экипажей ДПС за нарушителем на «Ладе», его удалось остановить 15 выстрелами.

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