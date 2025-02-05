В Московской области произошел пожар на стоянке маршруток

Пожар произошел на стоянке маршруток в городском округе Люберцы, расположенном в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы» со ссылкой на очевидцев.

В материале отмечается, что огонь охватил машины на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

«Предположительно, взрываются колеса и газовые баллоны», — говорится в публикации.

Другие подробности, включая площадь пожара и его причины, к текущему моменту не поступали.

Утром 5 февраля пресс-служба МЧС РФ сообщила о возгорании на территории химчистки для автомобилей в поселке Березовка, который находится в Краснодарском крае. Как рассказали в ведомстве, пламя распространилось на площади 725 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 30 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники. Никаких сведений о пострадавших не поступало, тем не менее во время пожара сгорели 14 транспортных средств.

Ранее в Московской области кошка спасла хозяина во время пожара в квартире.