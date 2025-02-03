В России появился новый способ оформления европротокола

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно оформить электронные извещения о ДТП по европротоколу через приложения страховщиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сервис по онлайн-оформлению европротокола был запущен в мобильном приложении «Госуслуги. Авто» в качестве универсального решения, которое может быть реализовано в различных мобильных приложениях. Новый закон добавляет в перечень таких приложений электронные сервисы страховщиков и подключает их к единой системе идентификации и аутентификации», - говорится сообщении агентства.

Раньше самостоятельно оформить извещение можно было только через мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО».

До этого стало известно, что министерство финансов выступило против повышения лимитов страховых выплат по полису ОСАГО и введения компенсации ущерба, если у виновника ДТП нет документа.

«Увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО», — считает Минфин.

В ведомстве добавили, что «задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев».

Ранее сообщалось, что депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО.