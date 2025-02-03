Депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

В Госдуме рассмотрят закон о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника ДТП без такого полиса. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. По данным ЛДПР, управление транспортными средствами водителями, не имеющими полиса ОСАГО, — массовая проблема.

«Предлагается — если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, то его страховая компания возмещает ущерб, а затем уже в порядке регресса взыскивает эти средства с виновника», — отметили в ЛДПР.

До этого стало известно, что министерство финансов выступило против повышения лимитов страховых выплат по полису ОСАГО и введения компенсации ущерба, если у виновника ДТП нет документа.

«Увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО», — считает Минфин.

В ведомстве добавили, что «задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев».

Ранее стало известно, когда заработает общее ОСАГО для России и Белоруссии.