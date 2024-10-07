С марта 2025 года ОСАГО будут проверять по камерам

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято во время совещания у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова. В соответствии с ним, все едущие по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

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