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Минфин не захотел повышать лимиты выплат по ОСАГО

Минфин выступил против повышения лимитов выплат по ОСАГО
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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов выступило против повышения лимитов страховых выплат по полису ОСАГО и введения компенсации ущерба, если у виновника ДТП нет документа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО», — считает Минфин.

В ведомстве добавили, что «задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев».

До этого Российское правительство поддержало законопроект, при принятии которого на территории страны будет увеличен лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тысяч рублей.

«Законопроектом предлагается увеличить размер страхового возмещения… <...> в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках ОСАГО», — говорится в сообщении.

В тексте заключения указано, что правительство России поддерживает законопроект «с учетом указанных замечаний».

Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховым компаниям расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

Ранее в Подмосковье ввели штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.

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