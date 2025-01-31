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Россиянам назвали главные причины подорожания автозапчастей

Финэксперт Бредихин: санкции и валютный курс привели к росту цен на автозапчасти
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Кирилл Брага/РИА Новости

В России заметно дорожают автозапчасти, по европейским автомобилям за 2024 год рост составил 53%. Главные причины такой ситуации – это нестабильный курс рубля и сложности с поставкой товара на российский рынок в условиях санкций, объяснили эксперты газете «Известия».

Заметнее всего по итогам прошлого года дорожали запчасти именно на иномарки. Так, на европейские авто детали выросли в цене на 53%, на китайские – на 33%. По корейским рост составил 22%, российским – 19%, рассказал старший управляющий продуктом департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев.

«По нашему портфелю за вторую половину 2024 года (с июля 2024-го по начало января 2025-го) больше всего подорожали детали для Opel, Volkswagen, Peugeot, Skoda и AUDI, а также китайской марки VOYAH», — добавил эксперт.

Связано это в первую очередь с тем, что за доллар за год по отношению к рублю вырос на 15%, евро – на 14%. При этом условия поставки запчастей усложнились, как и проведение расчетов на фоне санкционного давления, отметил директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА, CFA Алексей Бредихин. При этом средняя выплата по договорам КАСКО за девять месяцев прошлого года выросла со 155 тыс. рублей 2023 года до 189 тыс. рублей, отметил эксперт.

В целом ситуация с ростом цен на запчасти не является чем-то новым, компании на рынке были готовы к этой ситуации, отметили специалисты лизинговой компании «ГТК Авто». По их данным, в среднем рост за 2024 год составлял 20-30%. На будущее озвучить прогноз они затруднились, отметив, что все будет зависеть от экономической ситуации - если она стабилизируется, то подорожание будет не очень существенным.

Напомним, эксперты сообщили «Газете.Ru», что значительнее всего в РФ подорожали детали для ремонта тормозной системы, пневмосистемы и консистентных смазок. По их данным, цены для ТО и мелкого ремонта автомобилей за год выросли до 18%.

Ранее были названы 10 запчастей, которые у автомобилистов России выходят из строя чаще всего.

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