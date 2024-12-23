Названы три группы автозапчастей, которые сильнее всего подорожали в России

Fit Service назвал три группы запчастей, которые больше всего подорожали в 2024 году

За год автозапчасти в России подорожали до 18%, больше всего — детали для ремонта тормозной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Цены на запчасти для ТО и мелкого ремонта автомобилей за год выросли до 18%, если сравнивать с декабрем прошлого года. В целом средние цены за год выросли до 10%», — сказала Овчинникова.

По словам эксперта, наибольший рост зафиксирован в группе запчастей для тормозной системы, пневмосистемы и консистентных смазок. Наименьшая динамика отмечена в группе моторных и других масел. Основной скачок цен пришелся именно на декабрь.

Стоимость автомобильных запчастей зависит от многих факторов. Поскольку большая часть этих товаров импортируется, то есть прямая зависимость сохраняется от курсов основных валют. В конце ноября этого года произошел резкий спад котировок рубля, поэтому в декабре многие позиции показали рост цен. В этом году корректировка прайс-листов происходит постепенно, некоторые бренды до сих пор не изменили цены, подчеркнула эксперт.

За год подорожала и логистика, по разным оценкам, услуги в этом сегменте выросли на 20-40%, без влияния курсов. Все это бьет по рынку автозапчастей, пояснила Овчинникова.

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