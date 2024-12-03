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Названы 10 запчастей, которые у автомобилистов России выходят из строя чаще всего

«Рольф» назвал 10 автозапчастей, которые выходят из строя чаще всего

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Shutterstock/Gorodenkoff

По итогам 2024 года самой востребованной автозапчастью среди россиян стал масляный фильтр. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «Рольфа».

«Самая популярная деталь — масляный фильтр. Второе место у салонного фильтра», — рассказал операционный директор по сервису дилерского холдинга Егор Телегин.

На третьем месте по частоте замены оказались свечи зажигания, а на четвертом — тормозные колодки. Специалисты советуют внимательно следить за их состоянием, поскольку в противном случае водитель ставит под риск свою безопасность.

Пятерку самых востребованных деталей замыкают щетки стеклоочистителей. Шестое место оказалось у топливного фильтра, который задерживает частицы грязи и ржавчины из топлива. Следом по популярности замены идут приводные ремни, лампочки, прокладки агрегатов и узлов, сальники, а также масла моторные и промывочные.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что из-за ослабления рубля новые автомобили подорожают от 5 до 15%, и это при условии, что рубль зафиксируется на нынешних значениях. Подробнее — в материале издания.

Ранее выяснилось, сколько стоит подготовка машины к зиме.

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