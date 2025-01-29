Глава Минпромторга Алиханов заявил о готовности пересесть на российский автомобиль

Российские чиновники готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов, слова которого приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — сказал Алиханов.

Президент России Владимир Путин во время посещения «АвтоВАЗа» 28 января сказал, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

Владимир Путин во время визита на «АвтоВАЗ» осмотрел новинку концерна – предсерийный автомобиль Lada Iskra. Главе государства показали машину в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Он открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль. Также глава государства сказал, что самый красивый автомобиль из линейки Iskra — модификация Cross.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.