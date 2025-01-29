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Глава Минпромторга Алиханов заявил о готовности пересесть на российский автомобиль

Глава Минпромторга Алиханов готов пересесть на российский автомобиль
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российские чиновники готовы пересесть на отечественные автомобили. Об этом заявил министр промышленности Антон Алиханов, слова которого приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», — сказал Алиханов.

Президент России Владимир Путин во время посещения «АвтоВАЗа» 28 января сказал, что российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

Владимир Путин во время визита на «АвтоВАЗ» осмотрел новинку концерна – предсерийный автомобиль Lada Iskra. Главе государства показали машину в разных кузовах и цветах — красном, белом и синем. Он открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако не стал садиться в автомобиль. Также глава государства сказал, что самый красивый автомобиль из линейки Iskra — модификация Cross.

Ранее Владимир Путин рассказал, почему ему понравилась Lada Aura.

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