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Путин хочет пересадить чиновников на российские автомобили

Путин: чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто — в этом процессе остаются проблемы, в том числе с критериями степени локализации автопроизводства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, который посетил производственную площадку компании «АвтоВАЗ» в Тольятти Самарской области, передает РИА Новости.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — заявил Путин.

Он добавил, что проблема в локализации автопроизводства российских автомобилей связана с тем, что пока нет четко сформированных критериев этого показателя. Путин добавил, что поддержка собственного производителя через закупку автомобилей является рыночным методом поддержки экономики.

До этого Владимир Путин заявил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее Путин назвал ошибкой уход Volkswagen с российского рынка.

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