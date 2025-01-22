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В Татарстане восстановили движение на трассе М7

В Татарстане сняли ограничения движения на федеральной трассе М7
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Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане на трех участках федеральной трассы М7 «Волга» восстановили движение транспортных средств в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«В настоящее время движение транспорта восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Трасса перекрывалась 21 января с 17:00 до 22:00 для грузовиков и рейсовых автобусов из-за неблагоприятных погодных условий.

Незадолго до этого сообщалось, что в Карагандинской области Центрального Казахстана из-за метели и гололеда более 1,4 тысячи автомобилей застряли на шести закрытых участках автодорог. Также были закрыты участки дорог по направлению в Астану и Алматы. В МВД добавили, что сотрудники дорожной полиции были переведены на усиленный режим работы.

В начале января в Казахстане на трассе Астана — Петропавловск произошло массовое ДТП, столкнулись около 40 автомобилей. Транспортные средства заняли всю проезжую часть. В районе дорожной аварии шел снег и дул сильный ветер.

Ранее сообщалось, что РФ временно закроет два пункта пропуска на границе с Казахстаном.

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