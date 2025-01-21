Более тысячи машин застряли на трассах центрального Казахстана из-за погоды

Более 1,4 тысячи автомобилей застряли на шести закрытых участках автодорог в Карагандинской области Центрального Казахстана из-за метели и гололеда, заявили в пресс-службе МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что также были закрыты участки дорог по направлению в Астану и Алматы. В общей сложности на участках скопилось 1418 автомобилей, в том числе 508 легковых и 900 грузовых автомобилей, а также 10 автобусов. В них находятся 2924 человека, им оказывают необходимую помощь.

В МВД добавили, что сотрудники дорожной полиции были переведены на усиленный режим работы.

В начале января в Казахстане на трассе Астана — Петропавловск произошло массовое ДТП, столкнулись около 40 автомобилей.

На опубликованном видео видны несколько десятков столкнувшихся машин, которые заняли всю проезжую часть. В районе аварии идет снег и дует сильный ветер. Рядом с аварийными машинами собрались люди.

Авария произошла между селами Когам и Каратал в Акмолинской области.

Ранее было названо число пострадавших в массовом ДТП в Казахстане.