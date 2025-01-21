Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более тысячи машин застряли на трассах центрального Казахстана из-за погоды

Более 1,4 тыс машин застряли на закрытых трассах центрального Казахстана
close
Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

Более 1,4 тысячи автомобилей застряли на шести закрытых участках автодорог в Карагандинской области Центрального Казахстана из-за метели и гололеда, заявили в пресс-службе МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что также были закрыты участки дорог по направлению в Астану и Алматы. В общей сложности на участках скопилось 1418 автомобилей, в том числе 508 легковых и 900 грузовых автомобилей, а также 10 автобусов. В них находятся 2924 человека, им оказывают необходимую помощь.

В МВД добавили, что сотрудники дорожной полиции были переведены на усиленный режим работы.

В начале января в Казахстане на трассе Астана — Петропавловск произошло массовое ДТП, столкнулись около 40 автомобилей.

На опубликованном видео видны несколько десятков столкнувшихся машин, которые заняли всю проезжую часть. В районе аварии идет снег и дует сильный ветер. Рядом с аварийными машинами собрались люди.

Авария произошла между селами Когам и Каратал в Акмолинской области.

Ранее было названо число пострадавших в массовом ДТП в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами