РФ временно закроет два пункта пропуска на границе с Казахстаном

Росгранстрой: 2 пункта пропуска на границе с Казахстаном будут временно закрыты

Два пункта пропуска на границе с Казахстаном будут временно закрыты, сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

Речь идет об автомобильных пунктах пропуска «Орск» и «Маштаково» в Оренбургской области.

«С 1 февраля 2025 года временно приостанавливается пропуск транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска Орск и Маштаково», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной стало закрытие пунктов пропуска «Алимбет» и «Сырым» на плановый ремонт. В Казахстане уточнили, что работы займут до 16 месяцев.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове заявил, что Польша и Украина в ближайшие дни откроют новый пограничный переход.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.