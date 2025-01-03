Массовое ДТП с 40 машинами произошло в Казахстане, последствия попали на видео

В Казахстане на видео попали последствия ДТП с 40 автомобилями

В Казахстане на трассе Астана — Петропавловск произошло массовое ДТП, столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Казинформ» и публикует видео с последствиями аварии.

На опубликованном видео видны несколько десятков столкнувшихся машин, которые заняли всю проезжую часть. В районе аварии идет снег и дует сильный ветер. Рядом с аварийными машинами собрались люди.

Авария произошла между селами Когам и Каратал в Акмолинской области, уточняет Tengrinews. О пострадавших не сообщается.

Массовая авария произошла из-за гололедицы и сильного бурана. Трасса закрыта для проезда, когда движение возобновится, пока неизвестно, уточняет Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

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