Школьник отлетел на несколько метров в ДТП в Петербурге и попал на видео

На видео попало, как школьник отлетел от сбившей его машины в Петербурге

В сети появились кадры ДТП в Санкт-Петербурге, где кроссовер снес третьеклассника, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора. Видео опубликовали в Telegram-канале 78.ru.

«Авария случилась накануне на Бухарестской улице. Kia Sportage на полной скорости сбил девятилетнего мальчика, который выбежал на пешеходный переход на красный свет», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», водитель Kia прежде неоднократно попадал в аварии.

«Сам же водитель Kia за последний год три раза привлекался за ДТП — сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного административного дела. Правоохранители начали проверку произошедшего», — указывается в публикации.

До этого сообщалось, что пострадавший мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и многочисленные ушибы.

Накануне днем стало известно, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее петербуржец напал на скорую помощь с ножом.