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В Петербурге автомобиль снес перебегавшего дорогу школьника

В Петербурге мальчик попал в больницу после того, как его сбила машина
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Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге ребенка госпитализировали после попытки перебежать дорогу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Бухарестской улице. На кадрах с места инцидента видно, как третьеклассник решил быстро перейти дорогу на красный свет по зебре, но автомобиль марки Kia не успел затормозить и снес пострадавшего, ребенок отлетел на несколько метров.

После падения мальчик сам попытался встать на ноги, но прошел несколько шагов и упал. На помощь к школьнику выбежал водитель иномарки.

Приехавшие на место медики госпитализировали ребенка. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и многочисленные ушибы.

До этого в Уфе мальчика госпитализировали после попытки переехать дорогу на самокате в неположенном месте. При этом вместе с ним дорогу хотел перейти еще один ребенок, но вовремя остановился.

Самокатчик попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.

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