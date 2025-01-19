Задержан петербуржец, подтолкнувший Mercedes с семьей упасть в Обводный канал

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя Skoda, который столкнулся с Mercedes, улетевшим в Обводный канал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«За секунды до аварии мужчина не уступил дорогу, и его машина сбила черную иномарку. На перекрестке Обводного и Рыбинской не работали светофоры, и водители не разобрались, кому ехать первым. После столкновения Mercedes отлетел в сторону, сбил решетку ограждения набережной и, перевернувшись, упал в воду крышей вниз», — говорится в публикации.

За рулем Skoda находился 37-летний петербуржец. Его задержали в день трагедии и посадили в изолятор. Было возбуждено уголовное дело.

Накануне днем сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Очевидица ДТП Лилия рассказала «Газете.Ru», что двое прохожих спустились в воду, чтобы спасти людей из автомобиля. По ее словам, спасатели приехали на место ЧП только спустя 20 минут после случившегося, а с самого утра светофоры на перекрестке в районе места ДТП не работали и ничего не регулировали.

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