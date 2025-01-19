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Петербуржец напал на скорую помощь с ножом

В Петербурге мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на бригаду медиков. Об этом сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

«Задержан... ранее неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавший был пьян. Он повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле. Было возбуждено уголовное дело. Пострадавших среди медиков нет.

До этого на востоке столицы машина скорой помощи три раза перевернулась в результате ДТП с иномаркой.

«На пересечении Мартеновской и Федеративного столкнулись скорая и иномарка. Скорая ехала по Федеративному, а машина выезжала с Мартеновской и не заметила ее. В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», — сообщал Telegram-канал «Москва на дорогах».

На размещенных кадрах видно, что скорая помощь опрокинулась и лежит на дороге. Рядом же стоит почти полностью разрушенная иномарка.

Ранее в Нигерии 70 человек взорвались из-за ДТП с бензовозом.

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