На видео попал момент падения внедорожника в Фонтанку

Видео падения внедорожника в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по кадрам, автомобиль на большой скорости врезался в бордюр, подлетел над дорогой, сбил фонарный столб, ограждение набережной и упал в воду. В этот момент рядом с местом ДТП людей не было.

Внедорожник Range Rover упал в Фонтанка у перекрестка с Никольским переулком сегодня в 4:45. В салоне находились три человека, которые спаслись, но их госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением.

За рулем Range Rover находился 22-летний мужчина по имени Аслан. На пассажирских местах — 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

Позже выяснилось, что водитель намеревался скрыться от полиции, которая пыталась его остановить. На него составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в пьяном виде.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее в Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем.