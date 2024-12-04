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В Крыму автомобиль с двумя пассажирами и собакой скатился в водоем

В Крыму машина съехала в водохранилище

Спасатели из Крыма достали автомобиль из водохранилища. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в селе Кольчугино. Машина с двумя пассажирами и собакой съехала в воду. Приехавшим на место спасателям пришлось доставать средство передвижения с четырехметровой глубины. Спасти людей не удалось.

«На месте работали 15 специалистов и пять единиц техники», – сообщается в публикации.

Информация об обстоятельствах произошедшего отсутствует.

До этого в Петербурге машина упала в реку Неву с Университетской набережной. В момент инцидента в автомобиле людей не было. Чтобы вытащить средство передвижения, спасателям пришлось использовать автокран, они зацепили машину на четырехметровой глубине и подняли из воды.

Причиной произошедшего стала неосторожность водителя, детали не уточняются. Во время аварии никто не пострадал.

Ранее в Омской области машина с женщиной и тремя детьми опрокинулась в заполненный водой кювет.

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