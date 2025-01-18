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Стала известна личность водителя внедорожника, упавшего в Фонтанку

Mash: за рулем затонувшего в Фонтанке авто был 22-летний мужчина по имени Аслан

Внедорожником, который упал в реку Фонтанка в Петербурге, управлял 22-летний мужчина по имени Аслан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«За рулем рухнувшего в Фонтанку автомобиля находился 22-летний Аслан. А в салоне — двое пассажиров: девушка Екатерина и приятель Эльбрус, которому накануне исполнилось 33 года», — говорится в сообщении канала.

Внедорожник Land Rover упал в реку Фонтанка в Петербурге. Автомобиль съехал в реку с набережной у перекрестка с Никольским переулком в 4:45. При этом по пути машина сбила светофор и ограждение. В этот момент в салоне находились три человека. Они смогли выбраться из машины на лед. Пострадавшие были госпитализированы в Мариинскую больницу с переохлаждением.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Около 4:45 на набережной Фонтанки у перекрестка с Никольским переулком внедорожник пробил ограждения, повалил светофор и рухнул в реку.

Ранее на видео попало, как мужчины рыбачили рядом с тонущим автомобилем в Приморье.

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