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Петербуржец окунул свой Porsche в проруби перед началом Крещенских купаний

Петербуржец отправил плавать свой Porsche в проруби на липучках
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Телеграм-канал Mash на Мойке

В петербургском Дудергофе мужчина отправил свой Porsche плавать в пруду. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Водитель Porsche на липучках устроил заплыв в пруду на Большой Горской. На место прибыли службы — иномарку вытягивали с помощью троса. Занырнул в прорубь до того, как это стало мейнстримом», — говорится в публикации.

На размещенных фотографиях видно, что машина едва не ушла под воду.

До этого автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал в Петербурге.

«Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками дамы от госпитализации отказались», — сообщала официальная группа «ВКонтакте» Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу.

Ранее в Москве возле БЦ «Ривер Плаза» автомобиль вылетел в реку и утонул.

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