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Водитель упавшего в Фонтанку внедорожника пытался скрыться от полицейских

МВД: водитель упавшего в Фонтанку авто пытался скрыться от полиции

Водитель внедорожника, упавшего в реку Мойка в Санкт-Петербурге, проигнорировал требование полиции остановиться и пытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Законное требование водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться. Включив спецсигналы, полицейские начали преследование нарушителя. На набережной водитель пробил ограждение, съехал в реку Фонтанку», - написала в своем посте Волк.

Отмечается, что на водителя составлены несколько административных протоколов, в том числе за вождение в нетрезвом виде.

Внедорожник Range Rover упал в реку Фонтанка у перекрестка с Никольским переулком сегодня в 4:45. Машина при этом сбила светофор и ограждение. В этот момент в салоне находились три человека. Они смогли выбраться из машины на лед. Пострадавшие были госпитализированы в Мариинскую больницу с переохлаждением.

Позже выяснилось, что за рулем Range Rover находился 22-летний водитель по имени Аслан. На пассажирских местах - 23-летняя Екатерина и 32-летний Эльбрус.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее на видео попало, как мужчины рыбачили рядом с тонущим автомобилем в Приморье.

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