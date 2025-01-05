На видео попало, как мужчины рыбачили рядом с тонущим автомобилем в Приморье

В Приморье на видео попало, как мужчины ловили навагу рядом с тонущим авто

В поселке Тавричанка Приморского края мужчины рыбачили возле провалившегося под лед автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Тавричанке заметили еще одного весьма щедрого рыбака. Дело в том, что мужчина решил отблагодарить навагу за хороший клев подарком — в жертву пошел собственный автомобиль», — говорится в сообщении.

Рыбаки запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как на льду лежат ведра и ледобур. Один из мужчин рыбачит, а недалеко от него находится автомобиль, провалившийся под лед. Большая часть машины ушла под воду, при этом на суше остаются багажник и задние колеса. Судя по видео, к автомобилю прикреплен трос, который не дает машине полностью уйти под воду.

До этого сообщалось, что в Приморье в городе Лесозаводске 1 января подростки заехали на детскую горку на автомобиле и упали в обрыв. На видео, снятом уже после аварии, видно, что машина лежит в обрыве.

Ранее во Владивостоке дети бросали петарды в проезжающие автомобили.