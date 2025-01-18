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Названа причина ДТП с внедорожником, который упал в реку в Москве

Baza: водитель упавшего в Москву-реку авто не справился с управлением
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Телеграм-канал «Baza»

Падение внедорожника в реку на юге Москвы произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Об этом сообщает Telegrаm-канал Baza.

«Авария случилась около 6 утра. По предварительной информации, когда автомобиль двигался по Нагатинской набережной, водитель не справился с управлением и транспортное средство улетело в Москву-реку», - говорится в сообщении канала.

Находившиеся в салоне авто четверо пассажиров и водитель смогли выбраться на крышу и дождаться спасателей. Как сообщает Baza, у всех находившихся в машине были признаки сильного алкогольного опьянения.

По данным ТАСС, в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

До этого в Санкт-Петербурге внедорожник Land Rover упал в реку Фонтанка.

Автомобиль вылетел в реку с набережной. При этом машина сбила светофор и ограждение. В салоне находились три человека. Они выбрались из машины на лед. Пострадавшие были госпитализированы в Мариинскую больницу с переохлаждением.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее автомобиль, внутри которого находились две девушки, упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге.

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