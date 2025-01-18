Автомобиль с пассажирами рухнул в реку на юге Москвы

Автомобиль с пассажирами упал в реку на Нагатинской набережной в Москве

Автомобиль упал в реку на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительным данным, на Нагатинской набережной водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоем. В автомобиле, кроме водителя, находились четверо пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

До этого в Санкт-Петербурге внедорожник Land Rover упал в реку Фонтанка в Петербурге. Автомобиль съехал в реку с набережной. При этом по пути машина сбила светофор и ограждение. В этот момент в салоне находились три человека. Они смогли выбраться из машины на лед. Пострадавшие были госпитализированы в Мариинскую больницу с переохлаждением.

16 января мужчина на автомобиле Porsche «устроил заплыв в пруду» на улице Большой Горской, расположенной в историческом районе Дудергоф в Санкт-Петербурге. Как сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудникам экстренных служб пришлось вытаскивать машину из воды с помощью троса.

Ранее автомобиль, внутри которого находились две девушки, упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге.