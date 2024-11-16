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Автомобиль с двумя петербурженками вылетел в Дудергофский канал и утонул

В Петербурге автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал и утонул

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МЧС России

Автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал в Петербурге. Об этом сообщает официальная группа «ВКонтакте» Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу.

«Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками дамы от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Автомобиль подняли из воды при помощи автокрана.

Дудергофский канал был прорыт в 1970-х годах с устройством Южно-Приморского парка, а также для отвода вод рек Новой, Дудергофки, Ивановки.

Как и по каким причинам машина оказалась в воде, выясняют специалисты.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину.

Ранее сообщалось, что каршеринговый автомобиль снес ограждение и упал в реку в Москве.

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