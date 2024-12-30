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Пробка у Крымского моста достигла 1250 автомобилей

Возле Крымского моста выстроились 1250 автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В пробке на подъезде к Крымскому скопились 1250 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в публикации на 14:00.

При этом со стороны Керчи пробки на подъезде к мосту нет.

Утром 30 декабря в пробке находились 940 автомобилей.

29 декабря затор возле Крымского моста насчитывал 1,5 тыс. машин. Около 15:00 в пробке находилось больше всего транспортных средств: со стороны Тамани — 920 машин, а со стороны Керчи — 525 машин. Автомобилистам приходилось стоять в очереди от двух до трех часов.

В середине декабря на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей. Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря.

Ранее в Крыму 19 автомобилей попали в ДТП, есть пострадавшие.

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