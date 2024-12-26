Россиянам рассказали о вероятности снижения цен на автомобили

Из-за скопления на складах дилеров большого количества автомобилей, цены на них не уменьшатся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Какие-то акционные предложения будут, но все понимают, что цена сегодня --лучшее предложение», — добавили там.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что стоки брендов из КНР достигли 200–250 тыс. штук, что даже больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, большой объем автомобилей из КНР был привезен в преддверии индексации утилизационного сбора. После рекордных продаж в сентябре и октябре удалось распродать не весь сток, который продолжил расти в ноябре и декабре на фоне охлаждения рынка.

До этого сообщалось известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее россиянам рассказали, что будет с продажами автомобилей.