Россиянам рассказали, что будет с продажами автомобилей

Мантуров: в РФ продажи новых легковых авто в 2024 году вырастут до 1,5 млн штук

Продажи новых автомобилей всех сегментов в России по итогам 2024 года составят порядка 1,8 млн штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

«Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из которых 1,5 млн придется на легковой автомобильный транспорт», — сказал он.

До этого было известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, что новые китайские автомобили в России рекордно подорожают в 2025 году.