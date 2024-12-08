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Названы самые продаваемые автомобили на рынке России в ноябре

«Автостат Инфо»: самым популярным автомобилем в России стала Lada Granta

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LADA

В России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Самым продаваемым автомобилем в ноябре снова стал Lada Granta: продажи модели упали в годовом сравнении на 2% с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц», — говорится в сообщении портала.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто.) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России по итогам ноября 2024 года было продано 121,9 тыс. новых легковых машин. Несмотря на то, что этот результат на 11% больше уровня годичной давности, он оказывается на 29% меньше, чем в октябре. В октябре продажи новых автомобилей составили 171,2 тыс. единиц, установив рекорд за последние 3,5 года. В ноябре они оказались наименьшими за последние девять месяцев.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск «богатых» версий Lada Largus.

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