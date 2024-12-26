Стало известно, какими автомобилями переполнены склады в России

Стоки брендов из КНР достигли 200–250 тыс. штук, что даже больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, в прошлом году на складах было 175 тыс. автомобилей. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что китайские автоконцерны не учли рост ставки ЦБ, что стало главным фактором снижения спроса на машины. Так, учитывая сложность логистики, оперативно остановить большой объем поставок уже было нельзя.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, большой объем автомобилей из КНР был привезен в преддверии индексации утильсбора. После рекордных продаж в сентябре и октябре удалось распродать не весь сток, который продолжил расти в ноябре и декабре на фоне охлаждения рынка.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов полагает, что запасов машин из Китая хватит примерно на два месяца, а Сергей Целиков считает, что автомобили распродадут только к весне, но этот процесс может и затянуться из-за продолжения импорта и производства.

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