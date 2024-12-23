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Пожарный «КамАЗ» и автобус эвакуировали с места ДТП на юге Москвы

На юге Москвы пожарный «КамАЗ» и автобус увезли на эвакуаторах после ДТП
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Телеграм-канал «Baza»

Пожарный «КамАЗ» и автобус увезли на эвакуаторах после аварии на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что сперва с места происшествия эвакуировали два автомобиля, затем — автобус. Последней увезли пожарную машину, которая получила серьезные повреждения.

Накануне поздно вечером в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств. Дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «КамАЗ», который проехал перекресток на красный сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

Также количество пострадавших в аварии с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17. Уточняется, что среди раненых — двое сотрудников МЧС. Момент аварии сняли камерами наблюдения.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.

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