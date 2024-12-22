В Москве произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств

Массовое ДТП с участием «Камаза» произошло на юге Москвы, пострадали 10 человек

Массовое ДТП с участием пяти транспортных средств произошло на юге Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара по вине водителя автомобиля «Камаз», который проехал перекресток на «красный» сигнал светофора, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями.

По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Telegram-канал Baza пишет со ссылкой на столичный департамент транспорта, что в ДТП, которое произошло около 20:20 в районе дома № 30 на Новочеркасском бульваре, участвовали помимо грузового и легковых автомобилей пожарная машина, автобус 751 маршрута и электробус 765 маршрута. По данным канала, пострадали 12 человек.

Сегодня в Бирюлево на юге Москвы водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. После наезда автомобиль врезался в строительный забор.

Ранее авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы.