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Авария парализовала движение на МКАД на востоке Москвы

На МКАД на востоке Москвы произошло ДТП, возникла пробка на 5 км
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

На востоке Москвы из-за ДТП образовалась 5-километровая пробка на МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

О количестве пострадавших и столкнувшихся автомобилей не сообщается. В московском Дептрансе уточнили, что движение в районе места аварии затруднено на 5-километровом участке и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 18:05 мск, пробка из-за ДТП начинается после пересечения МКАД и Носовихинского шоссе.

До этого в Бирюлево на юге Москвы водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. После наезда автомобиль врезался в строительный забор.

Ранее на видео попали последствия ДТП с шестью машинами в Ингушетии.

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