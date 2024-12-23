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Число пострадавших в ДТП на юго-востоке Москвы увеличилось до 17

В Москве число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной выросло до 17
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Николай Хижняк/РИА Новости

Количество пострадавших в аварии с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17. Об этом сообщил источник «Известий».

«Пострадали 17 человек, среди которых один ребенок», — заявил источник.

В ведомстве уточнили, что среди раненых — двое сотрудников МЧС.

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Москве произошло массовое ДТП с участием пожарного автомобиля, которое попало на видео. Момент аварии сняли камерами наблюдения.

Авария случилась на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара около 20:20 в районе дома №30 на Новочеркасском бульваре.

Водитель пожарного «КамАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП.

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