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Появились кадры с места массового ДТП на юге Москвы

Массовое ДТП с участием пожарного автомобиля на юге Москвы попало на видео

На юге Москвы произошло массовое ДТП с участием пожарного автомобиля, которое попало на видео. Соответствующие кадры, снятые камерами наблюдения, опубликовал Telegram-канал Baza.

Госавтоинспекция столицы заявила, что авария случилась на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. ДТП произошло около 20:20 в районе дома № 30 на Новочеркасском бульваре. Водитель пожарного «КамАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автобусом и тремя автомобилями. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали десять человек. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

22 декабря на юге Москвы водитель Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. После наезда автомобиль врезался в строительный забор.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП.

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