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Путин запустил обходной маршрут на трассе М-12 в Башкирии

Путин сообщил о запуске обходного маршрута на скоростной трассе М-12 в Башкирии
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Башкирии запустили движение по новому обходу населенных пунктов Исаметово, Верхеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия, говорится на сайте Кремля.

«Одним из приоритетов развития нашей дорожной сети является маршрут «Россия», и сегодня мы открываем участки именно этого маршрута – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Обход Набережных Челнов, Нижнекамска, обходы населенных пунктов в Башкирии являются частью проекта «Россия»», — заявил он.

Российский лидер также дал команду запустить дорожную развязку в Санкт-Петербурге и скоростной подход к Крымскому мосту.

22 декабря Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в регионах страны. Президент назвал развитие инфраструктуры в России одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы.

Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции.

Ранее в министерстве транспорта РФ спрогнозировали рост авиаперевозок в стране на 2–2,5%.

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