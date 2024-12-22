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Путин принял участие в открытии новой трассы к Крымскому мосту

Путин открыл новую трассу, которая обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии открытия трассы А-289 КраснодарСлавянск-на-КубаниТемрюк – автомобильная дорога А-290 НовороссийскКерчь. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новая автомобильная дорога обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту. Протяженность дороги составляет 118,6 км. Таким образом дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, а разрешенная скорость движения – 90 км/час.

Новый участок является продолжением дальнего обхода Краснодара и позволит сократить время в пути от Краснодара до Крыма.

До этого Путин в рамках прямой линии и пресс-конференции прокомментировал строительство дороги Москва-Адлер.

Президент призвал «уничтожить пробки» в сезон отпусков. Кроме того, в своем вопросе журналист предложил включить города Грозный и Махачкалу в проект строительства высокоскоростной магистрали.

Ранее стало известно, что в России у платных трасс появился новый оператор.

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