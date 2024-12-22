Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе сообщили о возможном запуске «Сапсанов» в Воронеж и Белгород

Старовойт: «Сапсаны» могут выйти на направлениях Белгорода и Воронежа
close
Илья Питалев/РИА Новости

Поезда «Сапсан» после ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) МоскваСанкт-Петербург уйдут с этого маршрута. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

По его словам, после открытия ВСМ-1 их могут запустить в Воронеже, Белгороде и Нижнем Новгороде.

«Скорее всего, он (высокоскоростной поезд — прим. ред.) заменит «Сапсан» на данном маршруте. При этом поезда «Сапсан» могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», — заявил Старовойт.

Министр добавил, что подвижной состав рассчитан на срок службы до 30 лет.

До этого Старовойт заявил, что платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним. По его словам, окончательное решение будет принято после завершения концессий. Глава Минтранса добавил, что средства с платных дорог будут идти на поддержание существующих дорог и создание новых.

Ранее в Минтрансе оценили идею бесплатного проезда для гибридов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами