В Минтрансе сообщили о возможном запуске «Сапсанов» в Воронеж и Белгород

Старовойт: «Сапсаны» могут выйти на направлениях Белгорода и Воронежа

Поезда «Сапсан» после ввода в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) Москва — Санкт-Петербург уйдут с этого маршрута. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

По его словам, после открытия ВСМ-1 их могут запустить в Воронеже, Белгороде и Нижнем Новгороде.

«Скорее всего, он (высокоскоростной поезд — прим. ред.) заменит «Сапсан» на данном маршруте. При этом поезда «Сапсан» могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», — заявил Старовойт.

Министр добавил, что подвижной состав рассчитан на срок службы до 30 лет.

До этого Старовойт заявил, что платные дороги могут остаться такими и после завершения концессий по ним. По его словам, окончательное решение будет принято после завершения концессий. Глава Минтранса добавил, что средства с платных дорог будут идти на поддержание существующих дорог и создание новых.

Ранее в Минтрансе оценили идею бесплатного проезда для гибридов.