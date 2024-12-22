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В России спрогнозировали рост авиаперевозок на 2–2,5% по итогам 2024 года

Старовойт: авиаперевозки в РФ в 2024 году выросли на 2–2,5%
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Авиаперевозки в России по итогам 2024 года вырастут на 2–2,5%. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт, сообщает ТАСС.

«Объявляя незаконные санкции и ограничивая доступ к авиационной технике, предполагалось, что в 2022 году весь гражданский флот нашей страны перестанет существовать и встанет на прикол. Этого не произошло», — заявил он.

Министр отметил, что в 2024 году государство выделило 25 млрд руб. на поддержку гражданского авиафлота. Старовойт добавил, что Россия обеспечивает в соответствии с международными требованиями поддержание летной годности, своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники.

13 декабря гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что Турция, ОАЭ и Китай вошли в число популярных у россиян зарубежных направлений для путешествий в 2024 году. Однако абсолютное лидерство остается за российскими городами — внутренний туризм показал наибольший рост.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что около 30 млн россиян, по оценкам экспертов, посетят зарубежные страны по итогам 2024 года.

Ранее Доминиканская Республика захотела восстановить турпоток из России.

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