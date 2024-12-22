В России спрогнозировали рост авиаперевозок на 2–2,5% по итогам 2024 года

Старовойт: авиаперевозки в РФ в 2024 году выросли на 2–2,5%

Авиаперевозки в России по итогам 2024 года вырастут на 2–2,5%. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт, сообщает ТАСС.

«Объявляя незаконные санкции и ограничивая доступ к авиационной технике, предполагалось, что в 2022 году весь гражданский флот нашей страны перестанет существовать и встанет на прикол. Этого не произошло», — заявил он.

Министр отметил, что в 2024 году государство выделило 25 млрд руб. на поддержку гражданского авиафлота. Старовойт добавил, что Россия обеспечивает в соответствии с международными требованиями поддержание летной годности, своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники.

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