Путин заявил о строительстве новой «качественной» автодороги

Президент РФ Владимир Путин объявил о строительстве «качественной» кольцевой автодороги вокруг Азовского моря. Об этом он сообщил на прямой линии.

«Вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем РФ, построят качественную кольцевую автодорогу. Это будет как «Таврида» в Крыму», -— заявил президент.

В течение трех лет также в России планируют привести всю сеть новых регионов в нормальное состояние.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным подводит 2,2 млн. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России у платных трасс появился новый оператор.