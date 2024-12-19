В России у платных трасс появился новый оператор

В России появился новый оператор «платников»: концерн «Телематика» и ГК «Русдор-Финанс» создали предприятие «Русдор Телематика». Об этом пишет РИА Новости.

«Первым проектом СП стала строящаяся в Подмосковье Южно-Лыткаринская платная автодорога (ЮЛА)», — рассказали в пресс-службе оператора.

Также в компании добавили, что запуск автодороги ожидается в 2025 году. На трассе установят безбарьерную систему взимания платы «Свободный поток», благодаря которой автомобилисты смогут не снижать скорость в пунктах оплаты.

До этого сообщалось, что в России строительство новых платных трасс обойдется в 1 трлн рублей до 2030 года. Это следует из утвержденных правительством РФ планов.

Ожидается, что до 2030 года объем финансирования компании вырастет на 20% — до 1,05 трлн рублей. При этом 889,5 млрд рублей составят субсидии из федерального бюджета. К окончанию десятилетия «Автодор» намерен провести 647 км магистралей.

Ранее в России впервые на дорогах установили защитные вращающиеся бочонки.