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Машина взорвалась на заправке в Краснодарском крае

На заправке в Тихорецке взорвалось отечественное авто, водитель выжил

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Телеграм-канал «ЧП Краснодар»

На автомобильной заправочной станции (АЗС) в Краснодарском крае взорвался отечественный автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел вечером 16 августа на газовой заправке в Тихорецке.

Водитель «ВАЗ 2107» поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он вернулся к машине произошел мощный взрыв, в результате которого обрушилась бетонная плита. Она упала прямо на автомобиль, раздавив его.

Мужчина чудом выжил. По словам очевидцев, он пострадал «незначительно».

14 августа сообщалось, что газовый баллон взорвался прямо перед лицом женщины в Ленобласти. Жительница Кировского района везла баллон на дачу на своем автомобиле. Почувствовав запах газа, она остановилась, чтобы проверить его, после этого газовый баллон взорвался. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.

Ранее россиянам рассказали, в чем опасность перегрева салона автомобиля на жаре.

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