«АвтоВАЗ» опроверг повышение цен на Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не повышал цены на автомобили Lada. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

«АвтоВАЗ» не повышал цены на свои автомобили, они представлены в широком ассортименте и доступны для заказа в разделе «Автомобили в наличии». Что касается цен на Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. Это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что в России подорожала Niva Travel.

«Комплектация Classic стоила 1,31 млн рублей, теперь — 1,33 млн рублей. Comfort — была 1,40 млн рублей, стала — 1,44 млн рублей. За Black вместо 1,53 млн рублей придется отдать 1,57 млн рублей», — говорилось в сообщении канала.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил в декабре, что в 2025 году повысят цены на автомобили Lada.

«Цены, конечно же, будут меняться и индексироваться на инфляцию. Поэтому мы постараемся, чтобы индексация цен в следующем году в целом по модельному ряду была чуть ниже, чем инфляция. Индексация цен на величину ниже инфляции с экономической точки зрения является фактическим снижением цен», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в России у Lada Largus появилась комплектация за 2 млн рублей.