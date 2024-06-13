«АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Авторевю».

Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

Что касается интерьера Lada Niva, который практически никак не менялся уже около двух десятков лет, то работа над его модернизацией, как говорят в «АвтоВАЗе», уже ведется. Только ждать это обновление придется дольше — ориентировочно до 2026 года.

До этого «АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума представил концепт-кар электромобиля Lada e-Niva Travel.

Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. Двигатель номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Запас хода — 175 км. Емкость батареи — 34 кВт. Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. Ценовой диапазон не определен.

Ранее сообщалось, что в Египте будут выпускать до 70 тысяч автомобилей Lada ежегодно.