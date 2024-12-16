«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Начали с Niva Travel — в самый сезон для вездеходов. Комплектация Classic стоила 1,31 млн рублей, теперь — 1,33 млн рублей. Comfort — была 1,40 млн рублей, стала — 1,44 млн рублей. За Black вместо 1,53 млн рублей придется отдать 1,57 млн рублей», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что для сравнения взяты старые и новые данные с официального сайта «АвтоВАЗа». С портала автопроизводителя, как сообщает Mash, также исчезли все подсчеты и «выгодные предложения» по автокредиту.

О том, что «АвтоВАЗ» готовится повысить цены на Lada минимум на 50 тыс. рублей уже в декабре 2024 года, а затем в январе 2025-го, в конце ноября сообщал Mash. По его данным, на минимальные 50 тыс. рублей вырастет цена самых простых версий автомобилей Lada.

Впоследствии на «АвтоВАЗе» сообщили «Газете.Ru», что компания не планирует повышать цены на Lada в ближайшее время.

Позже «АвтоВАЗ» официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada.

Ранее сообщалось, что в России у Lada Largus появилась комплектация за 2 млн рублей.