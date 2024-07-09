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«АвтоВАЗ» обновил внедорожник Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» начал устанавливать на Lada Niva Travel новый руль

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват. О том, изменится ли цена автомобиля после такого обновления, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta. На массово выпускаемые «АвтоВАЗом» Lada Niva Travel без подушек безопасности устанавливается руль другой конфигурации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel.

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